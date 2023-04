Voltaço enfrenta o Bahia daqui a pouco no Raulino

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 15:27 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda recebe o Bahia, às 16h30, no Estádio Raulino de Oliveira, nesta terça-feira (11), pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil. Apesar do horário, clima para o jogo é de muita expectativa.

O zagueiro Daniel Felipe é o único desfalque do Tricolor de Aço para o jogo pela Copa do Brasil. O atleta se recupera de uma cirurgia de ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo.