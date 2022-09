Voltaço enfrenta o Botafogo-SP na busca pelo acesso à Série B

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 12:46 horas

Esquadrão de Aço precisa vencer por três gols de diferença a partida deste domingo, dia 25, às 17h, no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Chegou a hora do capítulo final da busca do Volta Redonda pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço recebe o Botafogo-SP neste domingo, dia 25, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da segunda fase da Série C.

Na quarta colocação com quatro pontos, o Voltaço precisa vencer a equipe paulista por três gols de diferença e torcer para que o Mirassol-SP vença a Aparecidense-GO no outro jogo da chave.

Apesar da necessidade de fazer muitos gols, o comandante Rogério Corrêa ressalta que o time não pode sair descontrolado, porque pode acabar dando espaços para o adversário.

– Vamos pegar uma equipe muito qualificada, da qual já perdemos duas vezes. Um time que se dermos uma brecha, eles vão lá fazer o gol. Por isso, não podemos ir para cima deles com tudo, porque corremos o risco de tomar gols e aí, ao invés de três, vamos precisar fazer quatro, cinco. Então, temos que manter o nosso estilo de jogo, a movimentação do time, mas óbvio que precisa ser com um ímpeto forte para que a gente possa buscar os três gols que precisamos – projetou.

Para este confronto, o Voltaço não conta com o lateral-direito Iury, expulso na rodada passada, e com o meio-campo Mauro Gabriel, que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Promoção de ingressos

A diretoria tricolor preparou uma promoção de ingressos e todo o torcedor do Esquadrão de Aço que for ao estádio irá pagar R$ 10 (meia-entrada) para assistir ao jogo.

A venda de ingresso está sendo realizada nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, dia 25, a partir das 14h