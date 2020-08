Voltaço enfrenta o Ituano-SP no Luso Brasileiro na segunda-feira

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 18:55 horas

Volta Redonda – O Esquadrão de Aço enfrentará o Ituano-SP pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, dia 17, às 15h30, no estádio Luso Brasileiro.

Às vésperas do confronto, o Esquadrão de Aço treinou no local da partida na tarde deste domingo. O técnico Luizinho Vieira comandou um treino técnico e tático, aproveitando para fazer os ajustes finais.

– Não mudaremos praticamente nada em relação as ideias de jogo que temos. Vamos procurar nos impor, até porque o mando de campo é nosso. Será um confronto direto contra um adversário de muita qualidade e que vale a segunda colocação geral. Então, precisamos assimilar isso, fazer um jogo bem competitivo, como estamos fazendo ao longo do ano, procurando a vitória o tempo todo, sempre com muito equilíbrio e obediência tática, para errarmos o mínimo possível e conquistar os três pontos – destacou.