Voltaço enfrenta o Paduano pelas quartas de final da Copa Rio

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 20:53 horas

Partida será nesta quarta-feira, dia 14, às 15h, em Moça Bonita

Volta Redonda – Hora de virar a chave no Volta Redonda e ficar 100% focado na Copa Rio 2022. O Esquadrão de Aço irá enfrentar o Paduano nesta quarta-feira, dia 14, às 15h, em Moça Bonita, pelo primeiro jogo das quartas de final da competição.

Autor de um dos gols da classificação tricolor nas oitavas de final, o atacante Wendson projetou o confronto e destacou a importância de conquistar um bom resultado nesta primeira partida.

– São dois jogos, 180 minutos para buscarmos a classificação. Então, nesta primeira partida temos que entrar focados, com muita humildade e pés no chão, porque nada irá se resolver, porque ainda tem o jogo de volta. O gol me trouxe uma confiança, porque não estava vivendo um bom momento e consegui ajudar a equipe. Agora é seguir trabalhando para que possamos fazer mais um grande jogo, conquistar um bom resultado diante de uma equipe muito difícil e seguirmos na busca pela classificação – destacou.

Para este confronto, o Voltaço não tem nenhum jogador suspenso. O único desfalque pelo Departamento Médico segue sendo o meio-campo Mauro Gabriel, que está se recuperando de uma entorse no joelho.