Voltaço enfrenta o Sampaio Corrêa para se manter na liderança da A2

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 21:35 horas

Partida será nesta quarta-feira, dia 1º, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende

Resende – Já classificado para a semifinal da Taça Santos Dumont, o Volta Redonda enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ nesta quarta-feira, dia 1º, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende. Um empate mantém o Esquadrão de Aço na liderança isolada do grupo B e na primeira posição da classificação geral do Campeonato Carioca A2.

Por isso, o comandante Rogério Corrêa destacou a importância da partida, mesmo com a equipe já classificada para a próxima fase.

– Na Série A2, o maior número de pontos é importante demais, por isso, vencendo o próximo jogo, nos credenciamos a jogar a semifinal em casa e com a vantagem do empate. Então, será um jogo de suma importância para a gente e vamos com força máxima para conseguirmos os três pontos, que nos concretizam na primeira posição, tanto do grupo como da classificação geral – destacou.

Campeonato Carioca Sub-20

Pela última rodada do Campeonato Carioca Sub-20, o Volta Redonda visita o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, dia 1, às 15h, no Laranjão. Os Garotos de Aço estão na terceira colocação da tabela geral e já classificados para as quartas de final da competição.