Voltaço enfrentará o Atlhetic-MG na primeira fase da Copa do Brasil

Rio – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta terça-feira (30), na sua sede no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil.

Nesta edição, a competição terá a participação de 92 clubes de todos estados do país, sendo 80 somente na primeira fase, que será disputada em jogo único e ficou decidido que o Voltaço enfrentará o Atlhetic-MG. A partida será em realizada na casa do adversário em data e horários a serem definidos pela CBF. Quem vencer o confronto, disputado em jogo único, enfrentará o vencedor do jogo entre Rio Branco- AC e CRB-AL.