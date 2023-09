Voltaço entra em campo hoje, às 19h, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa

Volta Redonda – Pensando só na vitória, o Voltaço encara o Botafogo-PB, neste sábado (30), no estádio Almeidão, em João Pessoa, às 19 h, pela 5ª rodada do quadrangular final do Brasileiro C. O Tricolor do Aço precisa vencer para continuar na disputa por uma das quatro vagas para jogar na série B em 2024.

O Voltaço terá os desfalques dos zagueiros Marcão e Matheus Santos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Douglas Skilo, expulso no final da partida contra o Amazonas, também está fora.

Situação Delicada

As projeções não são nada boas para o Tricolor de Aço. Somente uma vitória contra o Botafogo-PB coloca o time novamente em condições de brigar pela vaga na última rodada, quando enfrentará o Paysandu no Raulino no sábado (7). Caso perca para o Botafogo-PB, o Voltaço praticamente dá adeus ao sonho de disputar a Série B, 25 anos depois. A vitória do Paysandu sobre o Amazonas é a única chance de manter vivas as esperanças de acesso do Voltaço. Mesmo assim, as chances são remotas. A partida acontece no domingo (1), às 17:30h no estádio do Mangueirão.

Com isso, a classificação será decidida na última rodada. Somente uma combinação de resultados e uma vitória contra o Paysandu pode colocar o Voltaço na disputa.