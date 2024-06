Voltaço está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa no Raulino

Volta Redonda – O Voltaço já está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa, em partida válida pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão, que será realizada às 17h deste sábado (29), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Esquadrão de Aço é líder da competição com 22 pontos e nesta partida terá cinco desfalques: o volante Bruno Barra, o lateral esquerdo Juninho Monteiro,e o goleiro Jean Drosny estão suspensos e, o meia MV, lesionado.

Desta forma o treinador Rogério Corrêa mandará a campo a equipe com a seguinte formação: Avelino, Wellington Silva, Lucas Souza, Gabriel Bahia e Sanchez; Henrique Silva, Robinho e PK; Rafinha, Douglas Skillo e Ítalo Carvalho.

Já o Sampaio Corrêa vem de uma boa vitória no meio da semana sobre o vice-líder Athletic, possui 9 pontos e está na 15ª posição da tabela. O time, comandado pelo treinador Zé Augusto, vai a campo com o seguinte time: Rafael Mariano, Fabrício, Betão, Fábio Aguiar e Gabriel Gazão; Thiago Rosa, Maurício e Renan Gorne; Gabriel Silva, Thiaguinho e Nadson.