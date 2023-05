Voltaço estreia com derrota em casa na Série C

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 07:40 horas

Volta Redonda – O Voltaço perdeu para o Pouso Alegre, em casa, na noite desta terça-feira (2), na estreia do time no Campeonato Brasileiro da Série C. O gol foi marcado por Djalma Celestino Evaristo, aos 32 minutos do primeiro tempo. Para contar com o apoio do torcedor após a boa campanha no Campeonato Carioca, o Volta Redonda fez uma promoção nos ingressos para a estreia. No entanto, apenas 880 torcedores compareceram ao Raulino. A torcida tentou empurrar o time, que não reagiu.

O próximo jogo do Voltaço é contra o Floresta, no sábado (6), as 16h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A Terceira Divisão do Brasileiro de 2023, competição que vai reunir clubes de bastante tradição no futebol nacional e outros que são forças em seus respectivos estados, começa nesta terça-feira (2). Neste ano, a Série C contará com um aporte inédito de R$ 70 milhões da CBF.

Além de bancar toda a organização da competição, a entidade comandada por Ednaldo Rodrigues aumentou em quase 40% a premiação paga aos 20 clubes que vão participar do campeonato. O investimento no fomento nas Séries C e D é uma das prioridades da atual gestão da entidade.

A primeira fase da Série C terá turno único. Os 20 clubes se enfrentam e os oito melhores avançam para a próxima fase. Depois, formam dois grupos de quatro times, para confrontos de ida e volta dentro de cada chave. Os dois melhores de cada lado garantem vaga na Série B de 2024. Já os que terminarem na liderança de seu grupo disputam o título em dois jogos, como mandante e visitante.

Formato de disputa – A Série C conta com a participação de 20 clubes que se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam para uma segunda fase e os quatro últimos são rebaixados. Na segunda fase, os classificados serão divididos em dois grupos e se enfrentam em turno e returno. Os dois melhores de cada lado sobem de divisão. Os mais bem colocados de cada grupo fazem a final da Série C.

Escalação

Volta Redonda

Time que deve ir a campo: Vinícius Dias; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marco Gabriel e Marcos Pedro; Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor; Luizinho, Berguinho e Samuel Granada (Macário).

Técnico: Rogério Côrrea

Pouso Alegre

Time que deve ir a campo: Rafael Pascoal; Nando, Rayan Ribeiro, Derick (João Vialle) e Nathan (César Nunes); Igor Pereira, Djalma e Patrick Allan; Geovane, Paulo Henrique e Ingro (Alason).

Técnico: Roger Silva

Arbitragem

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF)

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)

Quarto árbitro: Joao Ennio Sobral (RJ)

Analista de campo: Marcelo Silva Nascimento (RJ)