Voltaço estreia com pé direito na Série C

Belém do Pará – O Volta Redonda estreou com o pé direito na Série C do Campeonato Brasileiro. O time jogou bem e conseguiu vencer o Remo por 2 a 1 no estádio Baenão, em Belém do Pará, na noite deste sábado (20).

O primeiro gol foi do Voltaço, marcado pelo atacante MV aos 19 minutos do primeiro tempo. Com o retorno do intervalo, o Remo reagiu e empatou com um gol de Jaderson aos 31 minutos. Aos 42 minutos, durante uma cobrança de escanteio, Pavani acabou marcando um gol contra e solidificando a vitória do Esquadrão de Aço.

O próximo jogo do Volta Redonda pela Série C está marcado para o próximo domingo (28), às 19h30, contra o Floresta, no Raulino de Oliveira.

Veja o histórico de partidas do Voltaço em estreias na Série C dos últimos quatro anos:

2023: O Voltaço perdeu para o Pouso Alegre, em casa, na estreia do time no Campeonato Brasileiro da Série C.

2022: Pela estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Figueirense-SC no Raulino de Oliveira.

2021: Na sua estreia pela Série C no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda goleou por 5 a 0 o Manaus-AM.

2020: Volta Redonda e Boa Esporte empataram por 2 a 2 na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Melão, em Varginha (MG).