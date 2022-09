Voltaço estreia na Copa Rio em busca do pentacampeonato

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 19:14 horas

Esquadrão de Aço irá enfrentar o Maricá nesta quinta-feira, dia 1º, às 15h, no Alzirão

Volta Redonda – Quatro vezes campeão da Copa Rio, o Volta Redonda inicia nesta quinta-feira, dia 1º, a busca pelo pentacampeonato da competição. O Esquadrão de Aço irá enfrentar o Maricá, às 15h, no Alzirão, pelo primeiro jogo das oitavas de final. A partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 7, às 15h, no Raulino de Oliveira.

Autor do gol da vitória diante da Aparecidense-GO na segunda-feira, dia 29, pela Série C, o seu nono no ano pelo Voltaço, o atacante Lelê falou sobre o bom momento da equipe, que poderá ajudar na busca pela vitória.

– Conseguimos um grande resultado diante da Aparecidense, em uma partida que só nos importava a vitória. Estamos em um bom momento na Série C, também conquistamos o acesso para a série A do Estadual e agora temos mais uma partida decisiva pela Copa Rio, um mata-mata, diante de uma equipe de muita qualidade que é a do Maricá. Vamos fortes para buscar também esta vitória e seguirmos na busca por mais este objetivo na nossa temporada, que é o título e a vaga na Copa do Brasil em 2023, dando um calendário completo para o clube – destacou.

O Volta Redonda conquistou a Copa Rio nos anos de 1994, 1995, 1999 e 2007.