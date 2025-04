Voltaço estreia na Série B neste domingo (6)

Volta Redonda – O Voltaço fará sua aguardada estreia na Série B 2025 neste domingo (6). Após 27 anos, a equipe retorna à competição em casa, no Estádio Raulino de Oliveira. O Esquadrão de Aço recebe o Cuiabá às 19h e o clima na cidade é de muita expectativa.

No sábado (5), a equipe de Rogério Corrêa fez seu último treino antes da partida no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral. Após um bom desempenho no Campeonato Carioca 2025, o time recebeu novos reforços e se prepara para a primeira das 38 batalhas neste domingo.

Para a partida, estão relacionados os goleiros Jean Drosny, Avelino e Caio Roque, os laterais Sanchez, Caio Roque, Jhonny, Wellington Silva e Ynaiá, os zagueiros Bruno Barra, Fabrício, Gabriel Bahia, Lucas Adell e Luís Cáceres, os meio-campistas Du Fernandes, Henrique Silva, PK, Pierre e Robinho, além dos atacantes Bruno Santos, Hyuri, Lucas Tocantins, Marquinhos, Mirandinha e Vitinho Lopes. No departamento médico estão os atletas MV, Matheus Lucas e Juninho.

A comissão técnica do treinador Rogério Corrêa para a Série B é composta pelo auxiliar técnico Diogo Siston, os preparadores físicos William Oliveira, Lucas Gonçalves e Vitor Fortes, os preparadores de goleiros João Fernando e Alex Ricardo, o preparador físico auxiliar Fernando Cariello, o fisiologista Cláudio Luís Toledo, o analista de desempenho Artur Martins, o nutricionista Elton Bicalho, os médicos Cláudio Bittencourt e Reinaldo Couri, os fisioterapeutas Jonathan Borges, Rafael Magalhães e Lucas Ristum, os massagistas Marco Aurélio e Parraro e os roupeiros Pedro Caetano e Walmir.