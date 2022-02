Voltaço estreia na Série C contra o Figueirense, no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 20:52 horas

Volta Redonda – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite de terça-feira (8), a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia do Volta Redonda será diante do Figueirense-SC, no Estádio Raulino de Oliveira. A data do confronto ainda não foi definida, mas será entre os dias 9 e 11 de abril.

A competição este ano terá um formato diferente. Ela será disputada em turno de 19 rodadas, com todos os clubes jogando entre si, com os oito melhores colocados se classificando para a segunda fase e os quatro piores sendo rebaixados para a Série D.

Já o formato da segunda fase da competição está mantido. As oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro, jogando entre si em turno e returno, com os dois melhores colocados de cada chave garantindo o acesso e o líder se classificando para a final.