Voltaço estreia nesta terça-feira (27), na Copa do Brasil

São João Del Rei

O Voltaço fará nesta terça-feira (27), às 19h15, na Sicredi Arena, em São João Del Rei–MG, a sua estreia na Copa Brasil, contra o Athletic-MG. A partida será válida pela primeira fase da competição.

A equipe da Cidade do Aço disputa a Copa do Brasil pela décima vez e poderá até empatar com o time mineiro que se classificará para a próxima fase.

Na segunda-feira (26), o técnico Rogério Corrêa comandou nas instalações do América Recreativo e Futebol, em São João Del Rei, ultimo treinamento da equipe antes da partida de hoje.

O Volta Redonda deverá entrar em campo com a provável escalação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Robinho, Danrley e Henrique Silva; Berguinho, MV e Italo Carvalho.

Já o Athletic, que vêm de derrota no Campeonato Mineiro, disputará a Copa do Brasil pela segunda vez na sua história.

O treinador Rodrigo Santana mandará a campo a equipe com a seguinte formação: Jefferson Luis, Douglas Silva, Edson Miranda, Danilo Cardoso e Yuri; Diego Fumaça, Robert Santos e Wallisson; Welinton Torrão, Rafael Conceição e Jonathas.