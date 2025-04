Voltaço faz último treino antes de estreia na Série B

Volta Redonda – O Voltaço realizou, neste sábado (5), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, o seu último treino antes da estreia na Série B. Neste domingo (6), o Esquadrão de Aço receberá o Cuiabá, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Este jogo tem uma grande importância histórica, pois o Volta Redonda retorna à disputa da segunda divisão nacional após 27 anos. A equipe vem se preparando intensamente nas últimas semanas, com treinamentos realizados nos CTs do Aero Clube e João Havelange, além de ter realizado um jogo-treino no palco da estreia na competição.

O técnico Rogério Corrêa, campeão brasileiro da Série C em 2024, comandando o Volta Redonda, falou sobre como foi realizada a preparação e elogiou o crescimento do time.

“Foram semanas de treinamentos muito boas e proveitosas. Apesar de alguns atletas terem chegado ao clube próximo do momento da nossa estreia, entendo que foi bastante prazeroso esses dias aqui no CT João Havelange, que nos deu uma tranquilidade maior para trabalhar. Eu vejo um crescimento muito grande do time em relação ao campeonato estadual. É um time mais preparado, intenso, com um maior entendimento do jogo que nós queremos. Esperamos que possamos apresentar no jogo tudo o que treinamos, o que é algo muito difícil. Se conseguirmos desempenhar o que treinamos, faremos uma ótima estreia”, contou o comandante do Esquadrão de Aço.

Elenco conta com jogadores que já disputaram a Série B

O lateral-esquerdo Sanchez, campeão brasileiro da Série C na última temporada e que já disputou a Série B por outros clubes, falou sobre as diferenças entre disputar a segunda e a terceira divisão nacional.

“A Série B é uma competição totalmente diferente da Série C. Nós, juntamente com a comissão técnica, teremos que nos adequar às viagens, aos jogos e aos locais em que vamos jogar. Qualquer ajuda que possamos ter, principalmente de descanso, será importantíssima, por conta do curto intervalo entre os jogos. Estamos muito felizes e com a expectativa muito alta, mas sabemos das dificuldades que essa competição vai nos apresentar, onde cada jogo é de suma importância”, disse Sanchez, que completou, “Nós temos jogadores experientes, que já disputaram este campeonato, e vamos passar nossa experiência para os jogadores que irão atuar na Série B pela primeira vez. Acredito que temos tudo para fazer uma boa competição”.

Importância de estrear em casa

O estádio Raulino de Oliveira é um grande aliado do Voltaço nas últimas temporadas e foi palco de grandes vitórias do Esquadrão de Aço. Rogério Corrêa destacou a importância de estrear na competição em casa e disse que o apoio da torcida é fundamental.

“O Raulino tem um ambiente muito favorável para o nosso time. Estamos invictos lá há 17 jogos. O estádio tem uma atmosfera diferente, familiar e de um bom ambiente para todos, e para os jogadores não é diferente. Eles se sentem bem, confortáveis, e ter o apoio da nossa torcida é fundamental para lutarmos os 90 minutos e conquistarmos a vitória”, destacou o técnico.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pelo site ticketvrx.com.br/voltacofc ou nas bilheteiras do estádio, das 15h30 até o intervalo do jogo. Quem estiver vestido com qualquer camisa do clube ou nas cores amarela ou preta terá direito a pagar o valor de meia entrada.

FanFestaço

A partir das 15h, será realizada nas imediações do acesso azul o Fanfestaço Ticket VRX. O evento conta com uma programação que inclui DJ, praça de alimentação e área kids, tudo isso no clima do melhor pré-jogo do Estado.