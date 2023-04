Voltaço faz últimos ajustes antes de viajar para Salvador

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 15:52 horas

Time se prepara para jogo da próxima quinta-feira (27) na Arena Fonte Nova; elenco embarca na quarta-feira para a Bahia

Volta Redonda – Após um período de cinco dias treinando no CT Carvalheira, em Vassouras, o Volta Redonda treinou na manhã desta segunda-feira (24), no CT Oscar Cardoso. O Tricolor de Aço se prepara para encarar o Bahia, na próxima quinta-feira (27), às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

Comandados pelo técnico Rogério Corrêa, os atletas realizaram um trabalho técnico e tático em campo. Os últimos ajustes estão sendo realizado antes da viagem para Salvador, que será na próxima quarta-feira.

Com a derrota no jogo de ida por 2 a 1, o Voltaço precisa vencer o Bahia por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Em caso de derrota, o tricolor baiano se classifica.

Quem se classificar no confronto entre as equipes receberá mais R$ 3,3 milhões. O adversário de Bahia ou Volta Redonda nas oitavas de final será definido por sorteio.