Voltaço finaliza preparação para encarar o Madureira neste domingo

Volta Redonda – O Volta Redonda realizou, neste sábado (27), no CT Oscar Cardoso, o último apronto visando a partida contra o Madureira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste domingo (28), às 15h45, no estádio Conselheiro Galvão.

Os atletas iniciaram as atividades na academia, com ativações e trabalho de força. Na sequência, foram a campo sob o comando dos preparadores físicos William Oliveira e Lucas Gonçalves para o aquecimento. Depois, o técnico Felipe Loureiro fez um trabalho tático e de bola parada.

O Volta Redonda vai em busca da sua primeira vitória no estadual diante do Madureira. Para o treinador Felipe Loureiro será uma partida atípica e que a evolução da equipe vai acontecer ao longo da competição.

“É um jogo totalmente atípico. Um horário de muito calor e um campo com dimensões pequenas. Jogo em que a bola parada será muito importante. Vai ser decisiva a briga pela primeira e segunda bola”, disse Felipe, completando.

“Ficamos preocupados com os times de investimentos menores terem pontuado nas últimas rodadas, mas o estadual ainda tem alguns jogos pela frente. A equipe do Volta Redonda vai se desenhando ao longo do campeonato, muitos jogadores chegaram e estão jogando o seu primeiro Campeonato Carioca. A parte física e a metodologia de trabalho demandam tempo. O processo é longo. Entendo a ansiedade de todos em tentar buscar o melhor o mais rápido possível, mas o processo é gradativo”, finalizou.

No início da tarde, a delegação do Esquadrão de Aço viajou para o Rio de Janeiro, onde iniciou a concentração para a 4ª rodada da Taça Guanabara.