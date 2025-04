Voltaço finaliza preparação para enfrentar a Ferroviária

O Voltaço finalizou nesta segunda-feira (21), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, a preparação para enfrentar a Ferroviária-SP, na terça-feira (22), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida será válida pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, a equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa, trabalhou intensamente visando o confronto de terça-feira. O Esquadrão de Aço volta a atuar em casa após dois jogos longe do Raulino e poderá contar a com o apoio da torcida neste confronto com a equipe paulista.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet com valores de R$ 25, meia, e R$ 50, a inteira para arquibancadas. Para as cadeiras, o valores são R$ 30, meia, e R$ 60, inteira.

No dia do jogo, os torcedores poderão comprar seus ingressos nas bilheterias do estádio. A torcida do Volta Redonda pode comprar ingressos no Setor Azul e da Ferroviária, no Setor Laranja.

Torcedores que estiverem vestidos com qualquer camisa do clube ou com roupas nas cores amarela ou preta terão direito à meia-entrada.

As gratuidades poderão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Ferroviária), no dia da partida, a partir das 18h.