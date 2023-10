Voltaço ganha fora de casa e decide vaga na série B na última rodada

Volta Redonda – A vitória sobre o Botafogo-PB por 2 a 1, no Almeidão, recolocou o Voltaço entre os times que podem sonhar com o acesso à Série B no ano que vem. Os gols do Voltaço foram marcados por Samuel Granada, aos quatro minutos do segundo tempo, e por Hugo, aos 20. Já nos descontos, aos 51, Pipico diminuiu para o Botafogo-PB.

Com o resultado, o Voltaço chega à última rodada com sete pontos., em terceiro lugar no grupo. A segunda posição é do Amazonas, que tem nove. Sem chances de classificação, o Botafogo-PB, em quarto, tem 3. A liderança, com 10 pontos, é do Paysandu.

Rodada final será de arrepiar

As partidas entre o Votaço e o Paysandu, no Raulino, e entre Amazonas e Botafogo-PB, na Arena da Amazônia, em Manaus, vão decidir o quadrangular. O primeiro e o segundo colocados sobem para a Série B no ano que vem. O primeiro colocado do grupo disputa o título da Série C com o vencedor da outra chave.

Do jeito que o grupo ficou, três times podem sonhar com o acesso e com a primeira posição do grupo. Para ser primeiro colocado, o Volta Redonda tem que vencer o Paysandu por mais de três gols de diferença e torcer para que o Botafogo-PB vença o Amazonas em Manaus. Detalhe: só a vitória sobre o Paysandu pode levar o Voltaço para a série B no ano que vem. Qualquer outro resultado mantém o time na Série C.

Caso o Botafogo-PB vença o Amazonas, a “Onça” ficaria com os nove pontos que tem agora e o Voltaço iria a 10, mesma pontuação do Paysandu. Por isso, o saldo de gols é necessário para o desempate, já que o número de vitórias seria igual: 3 para cada um.

Se o Amazonas empatar com o Botafogo-PB na última rodada, o time de Manaus vai a dez pontos, com o mesmo saldo de gols de agora: três. O Paysandu, mesmo perdendo para o Voltaço, vai ter dez pontos.

Aí, a decisão vai para o número de vitórias, que será de 3 para todos. O Volta Redonda precisaria de pelo três gols de diferença para passar a ter um de saldo, enquanto o Paysandu teria menos um. Nesse caso, o Amazonas vai decidir o título da Série C, o Voltaço consegue o acesso e o Paysandu more na praia.

Uma vitória do Amazonas sobre o Botafogo-PB deixará a “Onça” isolada na primeira colocação, com 12 pontos. O Voltaço vai ter que vencer o Paysandu, também por três gols de diferença, para ficar na segunda colocação pelo saldo de gols, já que a pontuação será de 10 para ambos, assim como o número de vitórias.