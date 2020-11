Voltaço goleia Friburguense e se classifica para as quartas de final da Taça Rio sub-20

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 18:01 horas

Garotos de Aço recebem a Portuguesa, no próximo sábado (07), no CT Carvalheiras

Volta Redonda – O Volta Redonda goleou o Friburguense por 4 a 0 e se classificou de forma antecipada para as quartas de final da Taça Rio sub-20. Joarley, duas vezes, Léo Melo e Ferreirinha marcaram os gols da vitória tricolor.

Com o resultado, os Garotos de Aço assumem a vice-liderança do grupo B, com os mesmos doze pontos do líder Nova Iguaçu, que leva vantagem por ter feito um gol a mais.

Na última rodada da fase de grupos, o Voltaço recebe a Portuguesa, no próximo sábado (07), às 15h, no CT Carvalheiras.

O jogo

O Volta Redonda definiu a vitória diante do Friburguense nos primeiros 45 minutos de jogo. A goleada tricolor teve início aos nove minutos, com Joarley, que acertou um chute de fora da área para abrir o placar no CT João Havelange.

A pressão tricolor seguiu e, se o assunto é gol, não poderia faltar o do artilheiro Léo Melo. O camisa 9 venceu a marcação de dois adversários e bateu na saída do goleiro para ampliar a vantagem do Voltaço aos 28 minutos de jogo.

Ainda no primeiro tempo, o Esquadrão de Aço fez mais dois gols em sequência. Aos 33 minutos, Ferreirinha marcou o terceiro após boa trama ofensiva do Voltaço. Dois minutos depois, Joarley, de esquerda, acertou o ângulo, marcando o quarto e dando números finais ao confronto.