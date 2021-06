Voltaço goleia Manaus-AM por 5 a 0 no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 6 de junho de 2021, 18:10 horas

Volta Redonda – Na sua estreia no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda goleou por 5 a 0 o Manaus-AM. MV, duas vezes, Luciano Naninho, Luiz Paulo e Emerson Jr. marcaram os gols da goleada tricolor.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço pula para a terceira posição do grupo A.

Agora, o Voltaço se prepara para uma sequência de dois jogos fora de casa. O primeiro será diante do Botafogo-PB, domingo, dia 13, às 16h, no Almeidão.

O jogo

Após um começo de jogo truncado, o Volta Redonda passou a ter o controle da partida na metade final da primeira etapa.

Aos 28 minutos, Natan lançou MV em velocidade, o atacante bateu na saída de Gleibson, que fez grande defesa. Dois minutos depois, foi a vez de Luiz Paulo arriscar da entrada da área e assustar o time adversário.

De tanto pressionar, o Esquadrão de Aço chegou ao gol aos 39 minutos. MV recebeu em velocidade, driblou o goleiro e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar no Raulino de Oliveira.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda precisou de apenas 36 segundos para marcar o segundo. Após boa triangulação no ataque, Júlio Amorim encontrou Luciano Naninho, que bateu de primeira para marcar o segundo do Voltaço.

O terceiro não demorou a sair e veio em um golaço. Aos sete minutos, MV recebeu pela direita e acertou o ângulo em chute de fora da área. Golaço!

Não parou por aí. O árbitro marcou pênalti para o Voltaço após o defensor deles colocar a mão na área. Luiz Paulo bateu forte para marcar o quarto. O quinto veio na sequência com Emerson Jr., que recebeu em velocidade e bateu na saída do goleiro adversário. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 5×0 Manaus-AM.