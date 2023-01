Voltaço goleia o Resende por 5 a 1, no Raulino - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 21:23 horas

Com direito a gritos de ‘olé’ da torcida, Tricolor de Aço conquistou vitória com autoridade, chegando ao G4 do Carioca

Volta Redonda – Com direito a gritos de “olé” da torcida, o Voltaço conquistou uma vitória com autoridade, goleando o Resende, por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (25). O jogo disputado no Raulino de Oliveira foi válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Lelê e Pedrinho, duas vezes cada, e Ricardo Sena. O gol de honra do Resende saiu da cabeça do zagueiro Rayne. O resultado colocou o Volta Redonda no G4, com sete pontos ganhos. Já o Resende é o oitavo colocado com três.

Na próxima rodada, o Gigante do Vale recebe a Portuguesa, no domingo (29), no Estádio do Trabalhador, às 15h30. No dia seguinte, o Voltaço encara o Vasco, em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade, às 20h.

Início avassalador

O primeiro tempo foi avassalador para o Volta Redonda. Logo no minuto inicial, o atacante Pedrinho recebeu a bola, ajeitou com o peito e finalizou forte para abrir o placar, 1 a 0. Aos 3 minutos, o atacante Lelê recebeu na área, girou e mandou para o gol: 2 a 0.

O Voltaço seguiu aproveitando os espaços na defesa do Resende e ampliou novamente com o artilheiro Lelê, que recebeu na direita, chutou cruzado e acertou o ângulo, 3 a 0. O Resende diminuiu com o zagueiro Rainer, que aproveitou o cruzamento e cabeceou para o gol, 3 a 1. Aos 29, Pedrinho recebeu na área pela direita, cortou para o meio e acertou um bonito chute para fazer o quarto gol do Voltaço, 4 a 1.

Gritos de ‘olé’

No segundo tempo, o Volta Redonda voltou com o mesmo ritmo para o jogo e o lateral-esquerdo Ricardo Sena fez o quinto em um chute cruzado, 5 a 1, aos oito minutos. Ele entrou na área, recebeu passe de Lelê e finalizou.

Com o placar elástico, o Tricolor de Aço administrou a vantagem, enquanto o Resende tentava diminuir, mas abatido, não conseguia reagir.

O Voltaço manteve a posse de bola até o final e saiu do Raulino de Oliveira sob gritos de “olé” da torcida. Nos minutos finais ainda, Luciano Naninho pegou bonito e obrigou o goleiro Jefferson Luis a fazer linda defesa para impedir o sexto gol.