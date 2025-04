Voltaço homenageia história de VR no Dia do Aço

Volta Redonda – O Dia Nacional do Aço é comemorado nesta quarta-feira (9), e o Volta Redonda Futebol Clube, fundado na cidade de mesmo nome, que é considerada o berço da siderurgia do Brasil, tem no seu apelido uma ligação direta com este importante produto industrial.

O Voltaço carrega por todo o país esse codinome, que se tornou uma marca da instituição e que, há anos, se popularizou entre os torcedores e veículos de imprensa ao redor do mundo.

Esta data também é celebrada pelo clube, que recentemente anunciou como seu novo patrocinador a empresa Cinbal, situada na cidade e especializada na transformação e modelagem do aço. A empresa apoia as equipes de base e profissional do Esquadrão.

Esta parceria, além de ser positiva no aspecto econômico, reforça a ligação e a identificação do clube com as origens de Volta Redonda, conhecida como a “Cidade do Aço”.

“É muito importante para nós, do Voltaço, termos como patrocinador a Cinbal, que é uma grande empresa da cidade e tem como principal produto o aço, que possui ligação direta com a história de Volta Redonda, da qual carregamos o mesmo nome e somos honrados por isso. Celebramos com alegria o Dia Nacional do Aço, desejamos sucesso ao nosso parceiro e ficamos felizes em saber que os recursos que ele nos destina são muito importantes para o desenvolvimento do presente e futuro do nosso clube”, disse o gerente de Comunicação e Marketing do Voltaço, Mateus Soares.

Elenco segue preparação para enfrentar o Novorizontino

O elenco profissional participou, na manhã desta quarta-feira, de treinamentos comandados pelo técnico Rogério Corrêa, focados na preparação para a partida contra o Novorizontino, no sábado (12), às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael Biasi, em Novo Horizonte-SP.