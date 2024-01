Voltaço inicia no domingo luta para se manter como quinta força do futebol carioca

Volta Redonda – Após empatar em 1 x 1 contra o Fluminense, na quinta-feira (18), o Voltaço já está pronto para encarar o Boavista no próximo domingo (21), ás 18h10 no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela segunda rodada do Cariocão.

Este jogo marcará o início de uma série de cinco jogos seguidos contra equipes de menor investimento, partidas que serão decisivas para as pretensões da equipe na competição, que possui 11 rodadas na fase de classificação – Taça Guanabara.

Serão 15 pontos disputados em partidas contra os seguintes adversários: Boavista (21) em casa, Madureira (28) fora, Audax Rio (01/02) em casa, Sampaio Corrêa (04/02) fora e Bangu (07/02) fora.

Em entrevista exclusiva concedida nesta semana ao DIÁRIO DO VALE o técnico Felipe Loureiro, afirmou que considera os jogos do clube contra equipes de menor investimento um ‘campeonato a parte’, o que dá uma importância maior para que o time conquiste bons resultados e se consolide como a quinta força do futebol carioca.

– O Voltaço está crescendo, ficando visado e as outras equipes de menor investimento tentarão atrapalhar a nossa vida, algo que é normal e por isso devemos estar sempre preparados, afirmou o técnico do Volta Redonda.

O ponto conquistado diante do Fluminense na estreia, em que o time mostrou a todos uma forma ofensiva de jogar, qualidade dos seus jogadores e também um grande poder de reação coletiva, deixou boa impressão em quem assistiu à partida, foi muito importante, mas é vital que o Esquadrão de Aço some o maior numero de pontos possíveis nesta dura sequência de jogos que terá pela frente, para figurar entre as primeiras equipes na tabela de classificação do campeonato estadual.