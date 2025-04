Voltaço inicia preparação para enfrentar Athletic na Série B

Volta Redonda – O elenco do Voltaço começou, nesta quarta‑feira (23), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, a preparação para enfrentar o Athletic no domingo (27), às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O duelo vale pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos contra a Ferroviária fizeram trabalho de recuperação física. Quem jogou menos tempo, ou não entrou em campo, fez exercícios na academia com a comissão de preparação física e depois treinou com bola.

Reencontro com o Athletic

O jogo de domingo marca novo encontro com o Athletic, rival que o Voltaço venceu nos dois confrontos decisivos da Série C em 2023.