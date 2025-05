Voltaço inicia preparação para enfrentar o Criciúma

Volta Redonda – O elenco do Voltaço participou, nesta segunda-feira (5), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, das primeiras atividades preparatórias para o jogo contra o Criciúma, que será realizado no domingo (11), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos na partida contra o Paysandu realizaram exercícios na academia. Já os atletas que jogaram por menos tempo ou não foram relacionados para o confronto contra o time paraense participaram de atividades na academia e no campo.