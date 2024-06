Voltaço inicia venda de ingressos para confronto contra Sampaio Corrêa

Volta Redonda – Após vencer o Caxias-RS e assumir a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço enfrenta o Sampaio Corrêa-MA, neste sábado (29),às 17h, no Raulino de Oliveira, pela 11ª rodada do Brasileirão.

A diretoria do Voltaço manteve a promoção no valor da entrada: R$20,00. Os ingressos para a partida já estão disponíveis nos pontos de venda antecipada.

Onde comprar ingressos para Volta Redonda x Sampaio Corrêa

Pontos de venda antecipada:

– Loteria Meia-Meia (Aterrado)

– Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

– Empório Brasil (Retiro)

A venda nas bilheterias do Raulino de Oliveira, assim como a retirada de gratuidades, ocorrerá apenas no sábado, dia 29, a partir das 14h.

– Setor Azul: Volta Redonda e gratuidades

– Setor Laranja: Sampaio Corrêa