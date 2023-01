Voltaço inicia venda de ingressos para duelo contra o Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 16:59 horas

Volta Redonda – Pensando manter a boa fase e se consolidar na zona de classificação do campeonato, o Voltaço recebe o Fluminense nesta quinta-feira (02), às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela sexta rodada da competição e os ingressos já estão sendo comercializados.

Os preços definidos variam entre R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada) para as arquibancadas e R$ 60 (R$ 30 a meia-entrada) para as cadeiras. O ingresso pode ser adquirido pelos pontos físicos e por plataforma online. Confira os locais:

Ponto Online

Através do site: https://www.tickethub.com.br/

Pontos Físicos

Loteria do Meia-Meia

– Aterrado (inteira e meia-entrada)

Drogarias Povão

– Unidades Amaral Peixoto e Vila (inteira)

Empório Brasil

– Loja do Retiro (inteira)

Bilheteria do Raulino de Oliveira (inteira e meia-entrada)

– Quarta (01): 10h às 17h

– Quinta (02): a partir das 14h

Gratuidades

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Quarta (01): 10h às 17h

Os ingressos de meia-entrada serão comercializados apenas nas Loterias do Meia Meia, no site e nas bilheterias do estádio.