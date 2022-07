Voltaço inicia venda de ingressos para jogo contra o Angra dos Reis pela A2

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 18:17 horas

Entradas serão vendidas a preço único de R$ 10

Volta Redonda – O Volta Redonda iniciou nesta segunda-feira, dia 11, a venda de ingressos para o confronto diante do Angra dos Reis nesta quarta-feira, dia 13, às 19h, pela 4ª rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca A2. As entradas estão sendo vendidas a preço único de R$ 10.

Confira os pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas na quarta-feira, dia 13, a partir das 17h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta quarta-feira, dia 13, a partir das 17h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.