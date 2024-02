Voltaço inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo

O Volta Redonda iniciou a venda de ingressos para a partida diante do Botafogo, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo será na próxima quarta-feira (14), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados no site https://www.tickethub.com.br e nos pontos de venda antecipada. Nas bilheterias, o torcedor poderá retirar a entrada a partir de terça-feira (13).

A diretoria do Voltaço está realizando uma promoção para quem adquirir, nos pontos de venda antecipada e na bilheteria, ingressos para o setor azul. No ato da compra, o torcedor que estiver vestindo uma camisa do Volta Redonda ou qualquer camisa nas cores amarelo e preto, vai pagar meia entrada.

VALORES

Arquibancada: R$50,00 (inteira) / R$25,00 (meia)

Cadeiras: R$80,00 (inteira) / R$40,00 (meia)

Venda Online:

https://www.tickethub.com.br

Pontos de Venda Antecipada:

– Loterias do Meia-Meia (bairro Aterrado)

– ⁠Drogarias Povão (Unidade Amaral Peixoto e Vila)

– ⁠Empório Brasil (Bairro Retiro)

Bilheterias do Raulino de Oliveira:

– Terça-Feira (13): 10h às 12h/13h às 17h

– ⁠Quarta-feira (14): 10h às 12h

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Verde: Botafogo

Quarta-feira (14): 13h às 17h

Setor Azul e Amarelo: Volta Redonda

Setor Verde e Laranja: Botafogo

Gratuidades:

– Serão distribuídas na terça-feira (13), nos setores azul e verde, a partir das 10h.

Enquanto houver disponibilidade