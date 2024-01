Voltaço inicia venda de ingressos para jogo contra o Fluminense

Volta Redonda – O Volta Redonda estreia na temporada 2024 na próxima quinta-feira (18), contra o Fluminense, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira. Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados no site https://www.tickethub.com.br . As entradas estarão disponíveis nos pontos de venda antecipada e nas bilheterias na terça-feira (16).

A diretoria do Voltaço está realizando uma promoção para o torcedor que adquirir, nos pontos de venda antecipada e na bilheteria, ingressos para o setor azul. No ato da compra, o torcedor que estiver vestindo uma camisa do Volta Redonda ou qualquer camisa nas cores amarela e preta, vai pagar meia entrada.

Valores

Arquibancada: R$50,00 (inteira) / R$25,00 (meia)

Cadeiras: R$80,00 (inteira) / R$40,00 (meia)

Pontos de venda antecipada

Início na terça-feira, dia 16, a partir das 11h:

– Loterias do Meia-Meia (Aterrado)

– ⁠Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila)

– ⁠Empório Brasil (Retiro)

Bilheterias do estádio Raulino de Oliveira

– Terça-feira (16): 10h às 12h / 13h às 17h

– Quarta-feira (17): 10h às 12h / 13h às 17h

– ⁠Quinta-feira (18): 10h às 12h / 13h às 17h

Volta Redonda: Setor Azul

Fluminense: Setor Verde

– Quinta-feira (18): 17h até o intervalo do jogo

Volta Redonda: Setores Azul e Amarelo

Fluminense: Setores Verde e Laranja

Gratuidades

– Deve ser retirada na terça-feira (16), no Setor Verde, a partir das 10h (enquanto houver carga disponível).

Transmissão ao vivo

O DÍARIO DO VALE e a Rádio Cidade do Aço irão realizar a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca 2024. A equipe Sensação do Rádio, com a coordenação do radialista Tico Balanço, contará com o apoio do editor do DIÁRIO DO VALE, o jornalista Vinicius Ramos, nas transmissões ao vivo dos jogos do Volta Redonda e de outros clássicos, no estádio Raulino de Oliveira.

Câmeras serão posicionadas na cabine de transmissão do Raulino e as imagens serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube do DIÁRIO DO VALE e da Rádio Cidade do Aço FM. Além disso, a transmissão também será realizada por meio do sinal de rádio tradicional, permitindo o máximo de conexão para os leitores e ouvintes. A abertura da transmissão acontecerá por volta de 40 minutos antes do início do jogo na próxima quinta-feira (18).