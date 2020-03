Voltaço inicia venda de ingressos para partida contra o Vasco

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 17:51 horas

Torcedor que foi no jogo contra o Macaé terá desconto de R$ 10

Volta Redonda – O Voltaço iniciou nesta quarta-feira, dia 4, a venda de ingressos para a partida diante do Vasco da Gama, marcada para domingo, dia 8, às 16h, no Raulino de Oliveira. As entradas serão vendidas a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a arquibancada e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para as cadeiras especiais.

Os torcedores que foram ao jogo entre Voltaço e Macaé terão desconto de R$ 10 no valor do ingresso. Lembrando que será preciso apresentar o ingresso da partida na hora da troca dos ingressos promocionais, que será realizada apenas no dia do jogo, a partir das 14h, nas bilheterias azul ou amarela do Raulino de Oliveira.

Já em relação as gratuidades, elas serão entregues nesta sexta-feira, dia 6, na bilheteria do setor Laranja do Raulino de Oliveira. O horário da retirada será das 8h30 às 12h e de 13h às 17h.

No dia da partida, a entrada dos torcedores do Esquadrão de Aço será pelos setores azul e amarelo. Já as dos visitantes, será pelos setores verde e laranja.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis nos seguintes postos de venda

Supermercado Empório Brasil

– Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda

Unidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

Bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira

Apenas no dia da partida, a partir das 14h.