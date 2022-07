Voltaço inicia venda de ingressos para partida diante do Mirassol-SP

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 16:20 horas

Confronto será neste domingo, dia 10, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda preparou uma promoção de ingressos para o jogo diante do Mirassol-SP neste domingo, dia 10, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os torcedores que forem ao estádio pagarão meia-entrada: R$ 10.

A venda das entradas teve início nesta quinta-feira, dia 7, nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, a partir das 16h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 10, a partir das 16h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.