Voltaço inicia venda de ingressos para semifinal do Carioca - Diário do Vale

Voltaço inicia venda de ingressos para semifinal do Carioca

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 13:21 horas

Esquadrão de Aço enfrenta o Fluminense neste domingo (12), às 18h

Chegou a hora da fase final do Campeonato Carioca! Neste domingo, dia 12, o Volta Redonda recebe o Fluminense, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da semifinal do estadual.

O Voltaço iniciou a venda de ingressos nesta sexta-feira, dia 10. A entrada para arquibancada custa R$80,00 (inteira) / R$40,00 (meia) e para as cadeiras custam R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia).

Informações sobre os ingressos:

– Online: https://www.tickethub.com.br/ (Inteira e Meia Entrada)

– PONTOS DE VENDA ANTECIPADA (até sábado, dia 11):

– Loterias do Meia-Meia

– Aterrado (apenas inteira)

– Drogarias Povão

– Unidades Amaral Peixoto, Vila e Barra Mansa (apenas inteira)

– Empório Brasil

– Loja do Retiro (apenas inteira)

– Até domingo, dia 12, no intervalo do jogo:

– Bilheteria do Raulino de Oliveira (inteira e meia entrada)

– De 09h às 17h

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Verde: Fluminense

– Gratuidades: (exclusivamente nesta sexta-feira, dia 10):

– Bilheteria do Raulino de Oliveira (retirada no setor verde)

– 09h às 17h

– A retirada de gratuidade pode se encerrar antes, caso esgote a carga e os ingressos de meia entrada serão comercializados APENAS no site e nas bilheterias do Raulino de Oliveira.