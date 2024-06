Voltaço inicia vendas de ingresso para confronto contra o Caxias-RS

Volta Redonda – Neste domingo (23), o Voltaço enfrenta o Caxias-RS, pela a 10ª rodada do Brasileirão Série C, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis para venda em diversos pontos na cidade.

Pontos de venda de ingressos antecipados:

Drogarias Povão

Localizações: Vila e Amaral Peixoto

Supermercado Empório Brasil

Localização: Retiro

Loteria Meia-Meia

Localização: Aterrado

Venda de ingressos no dia do jogo:

Os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria do Raulino de Oliveira no domingo, a partir das 16h. Os setores estarão divididos da seguinte forma:

Setor Azul: destinado aos torcedores do Volta Redonda

Setor Laranja: destinado aos torcedores do Caxias-RS

Distribuição de gratuidades:

As gratuidades serão distribuídas no domingo, dia 23, a partir das 16h, no setor azul do Estádio Raulino de Oliveira. Garanta seu ingresso com antecedência para evitar filas e aproveite essa oportunidade para apoiar o time.