Voltaço intensifica treinos visando o Bahia pela Copa do Brasil

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 19:42 horas

Vassouras – O Volta Redonda deu início a uma intertemporada em Vassouras. O objetivo é intensificar os treinos com foco na preparação tática e técnica para o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Bahia. O Voltaço tem a desvantagem no placar, por ter perdido o primeiro jogo no Raulino de Oliveira, por 2 a 1. A partida está marcada para o próximo dia 27, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os treinamentos em Vassouras começaram nesta terça-feira (18) e vão até sexta-feira (21), quando a delegação retorna para Volta Redonda. O time está concentrado na Fazenda Carvalheira.

Tricolor de Aço terá que vencer por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final da competição. Quem se classificar no confronto receberá mais R$ 3,3 milhões. O próximo adversário de Bahia ou Volta Redonda será definido por sorteio.