Voltaço já está no Rio Grande do Sul para enfrentar o São José

Elenco desembarcou no estado gaúcho na manhã desta terça-feira (28) – Reprodução Redes Sociais – VRFCPasso Fundo–RS – Após uma longa peregrinação por dois estados diferentes (Paraná e São Paulo), a delegação do Voltaço enfim chegou nesta terça-feira (28), a Passo Fundo–RS, onde na quarta-feira (29) às 18h30, enfrentará o São José, no Estádio Francisco Novelleto, em partida válida pela 3ª rodada da Série C do Brasileirão.

Este jogo havia sido adiado por conta da tragédia climática que atingiu o estado gaúcho.

O time comandado pelo treinador Rogério Correa, vem de um empate em 1×1 com o Londrina, no domingo (26), no Paraná.

O Esquadrão de Aço ocupa a 7ª posição na tabela de classificação da Série C, com 10 pontos e caso vença o São José, poderá entrar no G4 da competição.