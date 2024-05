Voltaço joga bem e vence o São José, no Rio Grande do Sul

A vitória de 3 a 1 sobre o São José, em Porto Alegre, na noite fria desta quarta-feira (29), deixou o Voltaço na quarta posição na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço está a dois pontos do líder Athletic Club, que soma 15 pontos e um jogo a menos.

Além do frio de Porto Alegre, o Voltaço também enfrentou o cansaço de um longo viagem de ônibus para chegar ao Rio Grande do Sul. Foi a primeira partida de futebol na capital gaúcha após a tragédia de devastou o Rio Grande do Sul.

O treinador, Rogério Corrêa, fez alguns comentários sobre a partida.

“Eu não sei se foi a melhor partida ou não, mas foi uma partida muito boa, muito sólida, inteligente dos nossos jogadores. Acho que eles entenderam bem como é jogar aqui no sintético, onde jogamos no momento que tinha que jogar e zeramos a bola quando tinha que zerar.”, disse ele.

A partida – Os gols do Esquadrão foram marcados por MV, Skilo e Ítalo. A vítoria coloca o Voltaço no G5. Na próxima partida, o Voltaço recebe o CSA, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo será às 19h da próxima segunda-feira (3). O confronto é válido pela 7ª rodada da competição.

Líderes – O Voltaço está de olho na partida entre o Athletic e o Botafogo-PB, também na próxima segunda (3). O Botafogo tem 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Athletic Club vem de uma série de cinco vitórias. As duas equipes possuem um jogo a menos que o Volta Redonda.