Voltaço joga mal e perde em casa na estreia da Série B

Volta Redonda – O Voltaço perdeu neste domingo (6) para o Cuiabá por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com três reforços entre os titulares, o técnico Rogério Corrêa tentou implementar uma equipe mais leve e com mais movimentação. E os primeiros 10 minutos foram bons, com o time buscando o ataque.

Mas, quando o Volta Redonda dominava a partida, o Cuiabá marcou o gol com o zagueiro Bruno Alves, após cruzamento de Pedrinho. Daí em diante, o Volta Redonda ficou preso na marcação do adversário e se limitou aos cruzamentos na área, sem sucesso. Robinho foi quem, em dois lances individuais, chegou perto do empate, mas ficou no quase.

No segundo tempo, o Cuiabá voltou melhor e teve boas chances de ampliar o marcador em lances de contra-ataque. Por sorte, o goleiro Jean Drosny estava inspirado e manteve o placar. Com as substituições — principalmente as entradas de Vitinho, Marquinhos e Bruno Santos —, o Esquadrão de Aço passou a pressionar, mas pecou na precisão das finalizações. Na reta final, o Cuiabá, mais experiente, controlou o ritmo da partida e segurou a vitória.

O Voltaço retorna a campo no próximo sábado (12), contra o Novorizontino, no interior paulista.