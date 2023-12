Voltaço lança novo uniforme de 2024

Volta Redonda – O Volta Redonda Futebol Clube promove neste sábado (16) o lançamento do novo uniforme do time para 2024.

O encontro, que reúne torcedores, diretoria e jogadores do Voltaço, acontece no Vivace Eventos, no Aterrado, onde haverá cerimônia de homenagens e muita música.

Imagens: José Roberto Paiva