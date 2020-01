Voltaço libera a entrada de jogo-treino contra o Resende

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 20:58 horas

Volta Redonda – Finalizando a preparação para a estreia no Campeonato Carioca 2020, o Volta Redonda receberá o Resende neste sábado, dia 11, às 9h30, no Raulino de Oliveira, para um jogo-treino. Inicialmente, as diretorias das duas equipes, em comum acordo, definiram que a partida seria fechada para a imprensa e torcedores, sendo liberada a entrada no estádio apenas para os associados (sócio-contribuinte e sócio-torcedor) do Esquadrão de Aço e mais dois convidados.

No fim da tarde desta quinta-feira (09), a diretoria do Volta Redonda emitiu nota liberando a entrada gratuita para quem estiver com a camisa do Esquadrão de Aço, ou 1kg de alimento não perecível

Confira a nota:

“O Volta Redonda foi, é e sempre será um clube democrático, que procura, sempre, ouvir a voz da sua apaixonada torcida. Por isso, a diretoria do Esquadrão de Aço, juntamente com toda a comissão técnica e os jogadores, reconhece o pedido da família Voltaço e irá abrir ao público o jogo-treino deste sábado, dia 11, às 9h30, no Raulino de Oliveira, diante do Resende. A entrada será.

Queremos ressaltar que a decisão de fechar a partida, prática adotada em diversas partidas de pré temporada, foi ajustada em comum acordo pelas duas comissões técnicas, após informações de que nossos primeiros adversários se programavam para vir assistir e até filmar o treino.

Entretanto, ouvindo o apelo dos torcedores, somado ao nosso desejo de sempre contar com a nossa torcida ao lado, decidimos abrir os portões do Raulino de Oliveira para toda a família Voltaço acompanhar de perto e apoiar o Esquadrão de Aço, faltando uma semana para a nossa estreia no Estadual.

Por fim, queremos aproveitar para também fazer um pedido. Não será permitido nenhum tipo de filmagem durante a atividade. Contamos com a colaboração de todos e nos vemos neste sábado, às 9h30, no Raulino de Oliveira.”