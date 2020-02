Voltaço mantém 100% em casa

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 21:44 horas

Esquadrão de aço estreou na Taça Rio com vitória sob o Macaé

Volta Redonda – O Voltaço estreou bem na Taça Rio. O time venceu o Macaé por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (28), no Raulino de Oliveira. Jogando em casa, o Esquadrão conseguiu manter 100% de aproveitamento atuando em seus domínios no Campeonato Carioca. O único gol da partida foi marcado por João Carlos, que assumiu a artilharia isolada do estadual.

Na próxima rodada, o Voltaço segue jogando em casa. O tricolor recebe o Vasco, no próximo domingo, dia 08 de março, ás 16h.

Primeiro tempo começou e terminou movimentado e equilibrado. Logo aos 6 minutos de jogo, Pedrinho levou susto a área do time da Região dos Lagos, fez boa jogada batendo de fora da área, mas mandou em cima do goleiro. Logo em seguida Bruno Barra fez falta e levou cartão amarelo.

O primeiro lance de perigo do Macaé só veio aos 25 minutos com Luquinha, que recebeu pela esquerda, dentro da área, tentou cruzar para Alexandro, mas com o desvio a bola foi para fora.

Já aos 26 foi a vez do time adversário tomar cartão amarelo, o volante Gedeil fez uma entrada faltosa e o juiz não deixou passar em branco.

Nos 15 minutos finais as equipes alternaram bons momentos, mas não conseguiram abrir o placar e encerraram o primeiro tempo em 0 a 0.

A segunda etapa começou mais quente, logo no primeiro minuto Abner cobrou falta na área e Gedeil desviou de cabeça, mas acabou mandando por cima do gol de Douglas Borges.

O placar foi inaugurado aos 5 minutos, com João Carlos, em jogada que começou com Bruno Barra recebendo pela direita e cruzando na cabeça do camisa 9 que balançou as redes e partiu para o abraço.

Aos 10 minutos o juiz marcou pênalti, após Heitor desviar um chute de Abner com as mãos. No lance o zagueiro tricolor acabou sendo advertido com cartão amarelo. Após o árbitro autorizar a cobrança, Alexandro bateu na esquerda do goleiro Douglas Borges, que se esticou e fez uma boa defesa, que foi comemorada por jogadores e torcida.

A partida seguiu com nos lances para os dois lados, mas aos 44 minutos Alexandro mandou a bola para o fundo das redes, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante e anulou o que seria o gol de empate para o Macaé. Logo em seguida, o juiz apitou fim de jogo.