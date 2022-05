Voltaço mantém bom retrospecto e está invicto em casa na Série C

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 22:38 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda fez valer mais uma vez o fator casa e venceu o Brasil de Pelotas-RS por 3 a 1 na noite de domingo (15), em partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Voltaço no terceiro lugar na tabela e mantém o time invicto como mandante; são três vitórias e um empate jogando no Raulino de Oliveira.

O comandante Rogério Corrêa celebrou o bom momento e destacou que, mesmo tomando o gol no começo da partida, a equipe se manteve sólida e mereceu o resultado positivo.

– Fomos buscar o nosso jogo. Imprimimos o que tínhamos planejado e conseguimos virar ainda no primeiro tempo, o que foi muito bom para a gente, porque nos deu uma tranquilidade um pouco maior. Na segunda etapa, conseguimos administrar da melhor forma possível, continuando buscando gol, marcamos o terceiro e tivemos até chance de fazer o quarto. Isso é reflexo do trabalho que os atletas vêm fazendo e o nosso time está se encorpando a cada jogo – analisou.

O Esquadrão de Aço não terá muito tempo para descanso, já que nesta quarta-feira (18), às 15h, no Nivaldão, enfrenta o Artsul pela 3ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

– Acho que se não tivéssemos esta competição (Série A2 do Carioca), o nosso rendimento na Série C seria muito melhor, mas óbvio que temos e precisamos batalhar para buscar o nosso objetivo, que é o acesso. Agora é descansar, recuperar o máximo possível para que possamos fazer um grande jogo diante do Artsul e conquistar o resultado positivo lá, que será muito importante para a nossa classificação, já que primeiro turno está afunilando, pois são apenas cinco rodadas e estamos indo para a terceira – afirmou.

Reapresentação

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta segunda-feira (16), na sede do Volta Redonda FC. Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos realizaram um trabalho de recuperação. Os demais atletas foram para o CT Oscar Cardoso onde participaram de um treinamento técnico.

A preparação se encerra na manhã de hoje no CT Oscar Cardoso, quando será realizado o último treinamento antes do jogo contra o Artsul.