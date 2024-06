Voltaço mira na liderança neste domingo (23), contra o Caxias-RS

Volta Redonda – De olho na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço enfrenta o Caxias-RS, neste domingo (23), no Raulino de Oliveira, às 19h.

O Esquadrão de Aço está na terceira colocação da tabela de classificação com 19 pontos, dois a menos que o líder Athletic. Do outro lado, a equipa gaúcha ainda tenta se reestabelecer no campeonato e tem apenas seis, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o Voltaço terá o retorno do meia PK e o volante Karl que cumpriram suspensão e estão de volta para encarar o Grená.

A partida será transmitida através dos canais ‘Nosso Futebol +’ e ‘DAZN’.