Voltaço na Série B: “Não estava preparado”, diz Rogério Corrêa

Volta Redonda – O Voltaço empatou por 0 a 0 com a Ferroviária, terça-feira (22), no Raulino de Oliveira, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. E a entrevista coletiva do técnico Rogério Corrêa foi contundente. A frase mais forte do comandante foi durante uma declaração sobre as dificuldades que o time enfrenta na competição.

“Estamos numa competição que o Volta Redonda não estava preparado, em todos os sentidos. O dia-a-dia do clube, tudo… Nós não contratamos. Quantos jogadores recusaram vir pra cá? É difícil, porque os salários são de 3 dígitos. Nós somos o menor clube da competição e nossa briga é para não cair”, desabafou o técnico, lamentando a falta de nomes de destaque no elenco.

Outro ponto abordado por Rogério foi sobre o ataque. A equipe não marcou nenhum gol nos quatro jogos já disputados na Série B. E, somando a reta final do Campeonato Carioca, o jejum é de sete jogos sem balançar as redes adversárias – a última vez foi em 16 de fevereiro. Perguntado sobre o que falta para melhorar o desempenho ofensivo, ele foi direto.

“Dinheiro. Falta dinheiro. O que é caro no futebol? O que é mais difícil no futebol? Fazer gol. E fazer gol é caro. Precisa contratar. E não significa que Bruno Santos, Heliardo e Hyuri estejam mal, mas é difícil”, declarou o treinador.

Rogério também reclamou da arbitragem do jogo contra a Ferroviária. O Voltaço chegou a marcar um gol, nos acréscimos. Mas o lance foi anulado após revisão no VAR. “Horrível. Foi muito mal. Pesou o jogo todo contra a gente. Para o VAR é muito fácil. Qualquer lance em câmera lenta vai ser falta”, comentou.

Apesar do tom crítico, o comandante elogiou a evolução tática da equipe e disse confiar numa reação no torneio. O Volta Redonda ocupa a 17ª posição na Série B, com 1 ponto. O próximo jogo será contra o Athletic, no domingo (27), às 16h, em Belo Horizonte(MG). “Nós mostramos que estamos em crescimento. Foram 18 contratações e isso requer entrosamento”, concluiu.