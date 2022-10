Voltaço não se acomoda com vantagem na final da Copa Rio e espera jogo difícil no Luso

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 18:50 horas

Esquadrão de Aço pode perder até por um gol de diferença que conquistará o pentacampeonato da competição

Volta Redonda – Com a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo da final da Copa Rio, o Volta Redonda entra em campo podendo perder para a Portuguesa-RJ até por um gol de diferença neste sábado, dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro, no jogo de volta da decisão que ficará com o pentacampeonato da competição. Entretanto, apesar da vantagem, o Esquadrão de Aço não quer saber de clima de já ganhou e espera uma partida muito difícil.

– Estamos focados, empenhados, trabalhando muito e não achando que tem nada ganho. Sabemos da dificuldade que será jogar com eles lá, mas estamos muito bem preparados para dar o nosso melhor e conquistar este título, coroando esta temporada que estamos fazendo, com uma grande volta por cima – destacou o meia Luciano Naninho.

Autor do terceiro gol na vitória tricolor, o seu primeiro após o retorno ao Voltaço, Naninho falou o quanto isso poderá ajuda-lo neste processo de adaptação ao futebol brasileiro.

– Um gol muito importante e que marca este processo de retomada da minha vida aqui no Volta Redonda e no Brasil. Ainda estou melhorando, trabalhando a cada dia e buscando o meu melhor. Agradeço a confiança da comissão técnica e do Rogério de me colocar neste momento difícil do jogo. Fiquei muito feliz com o gol e espero poder sempre está ajudando o Voltaço assim – ressaltou.

Para este confronto, o Volta Redonda não terá nenhum jogador suspenso. No departamento médico, o volante Mauro Gabriel e o atacante Robinho estão se recuperando de lesões no joelho e ombro, respectivamente, e estão vetados do confronto.

Copa Voltaço

A diretoria do Volta Redonda definiu a data da 4ª edição da Copa Voltaço. A maior competição sub-14 do Brasil será realizada entre os dias 6 e 11 de dezembro. Em breve serão divulgadas as equipes participantes e as cidades-sede.

No ano passado, o Volta Redonda conquistou a categoria sub-13, após vencer o Botafogo por 3 a 1 na final, e o Fluminense sagrou-se campeão no sub-14, vencendo o Flamengo por 1 a 0, ambas as partidas foram disputadas no estádio Raulino de Oliveira.