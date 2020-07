Voltaço negocia Daniel Felipe para o Sampaio Corrêa-MA

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 10:53 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda FC informou na manhã deste domingo (19) que, atendendo ao pedido do jogador, rescindiu o contrato com o zagueiro Daniel Felipe, que tinha vínculo com o clube apenas até setembro de 2020.

O zagueiro Daniel Felipe está se transferindo para o Sampaio Corrêa-MA. Na negociação, ficou acordado que, em caso de acesso do clube maranhense à Série A, o Voltaço receberá R$ 50 mil.

Daniel Felipe chegou ao Esquadrão de Aço em 2016, disputando 80 partidas e conquistando a Série D do Campeonato Brasileiro.

– O Danielti contrato com o Volta Redonda apenas até setembro desta ano e nos passou que não tinha vontade de renovar, apesar das nossas tentativas. Com isso, iríamos acabar perdendo o atleta em setembro sem o clube receber nada, o que conseguimos evitar, já que acertamos com o Sampaio um pagamento de um bônus em caso de acesso à Série A. Agradecemos por todo o comprometimento que o Daniel teve durante todo o tempo que vestiu a camisa tricolor e desejamos sorte na sequência da sua carreira. Esperamos em breve anunciar a chega de um jogador para a posição – afirmou o vice-presidente Flávio Horta Júnior.