Voltaço perde em casa e dá adeus ao Cariocão

Volta Redonda – O Voltaço foi derrotado por 2aa 1, pelo Nova Iguaçu, neste domingo (3), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela última rodada da Taça Guanabara e se despediu da competição..

O time da Cidade do Aço, que até então estava na nona posição com nove pontos, entrou em campo sabendo que precisava de uma vitória para se classificar para a Semifinal da Taça Rio, já que o Madureira (oitavo, com 10 pontos), foi derrotado pelo Flamengo no sábado (2).

No primeiro tempo o time comandado pelo técnico Rogério Corrêa, pressionou o adversário desde os primeiros minutos. O Nova Iguaçu, apostava no contra ataque e quase marcou em oportunidades claras de gols que teve.

Gols no Segundo tempo

O Volta Redonda precisava vencer e assim como foi no primeiro tempo, começou buscando o ataque, mas encontrou um Nova Iguaçu mais agudo no jogo.

O Laranjão da Baixada, mostrou o porque está se destacando no Cariocão. Aos 21 minutos Bill, acertou um chutaço, fez um golaço e abriu o placar para a sua equipe.

Aos 31, Bill, marcou mais um. Aproveitou um cruzamento da esquerda e fez o gol da vitória do Nova Iguaçu

O atacante Ítalo Carvalho, descontou para o Voltaço aos 36 minutos. O Volta Redonda seguiu buscando o gol, mas não teve sucesso e a partida acabou mesmo com o placar de 2×1, a favor do Nova Iguaçu.