Voltaço perde para o Atlhetic e deixa escapar a liderança da Série C

Volta Redonda | São João del Rei – O Voltaço perdeu para o Atlhetic-MG, neste domingo (9), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. Com a derrota, o Esquadrão de Aço (que estava na vice-liderança), caiu para a terceira colocação. E o clube mineiro assumiu a vice-liderança da competição.

O Atlhetic também foi o responsável pela a eliminação do Voltaço na Copa do Brasil deste ano.

Primeiro Tempo

O Esquadrão de Aço começou muito bem, aos quatro minutos, após cobrança de escanteio, Ítalo Carvalho, artilheiro do Voltaço, abriu o placar balançando as redes do adversário. Entretanto, o Voltaço não teve tempo para comemorar. A resposta veio cinco minutos depois, com o Athletic empatando o confronto direto. David Braga aproveitou o corte errado da defesa do Volta Redonda e marcou para a equipe mineira.

O Atlhetic buscou jogo e conseguiu ampliar a vantagem antes do primeiro tempo acabar, aos 32 minutos, o clube mineiro conseguiu a virada com gol de Danilo, de cabeça.

Segundo tempo

Com os ânimos a flor da pele, o Voltaço não se saiu tão bem na segunda etapa da partida. Aos 11 minutos, Yuri e PK se desentenderam. Logo após, PK levou cartão amarelo.

O Esquadrão de Aço tentou reagir, mas o Atlhetic foi superior. Aos 33 do segundo tempo, Ynaiã cobrou escanteio na cabeça de Danilo, que marcou seu segundo gol na partida e terceiro do Athletic. A bola ainda passou por baixo de Jean, goleiro do Voltaço.

O Volta Redonda buscou e conseguiu diminuir a vantagem no placar. Aos 49 do segundo tempo, Rafinha chutou cruzado, e a bola desviou em Danilo, garantindo o segundo gol do Voltaço.

Finalizando a partida em 3×2 Voltaço.

Próximo jogo

O próximo confronto do Voltaço será na próxima segunda-feira (17), contra o ABC Futebol Clube, às 20h, Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão), em Natal, Rio Grande do Norte.