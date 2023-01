Voltaço perde para o Comercial e está eliminado da Copinha - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 17:12 horas

Clube foi superado na tarde desta sexta-feira (6), no Estádio José Vessi; partida terminou em 2 a 0 para os paulistas

Cravinhos – Em um jogo com três expulsões e dez cartões amarelos, o Volta Redonda foi derrotado por 2 a 0 pelo Comercial-SP na tarde desta sexta-feira (6) e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior – a Copinha . A partida aconteceu no Estádio José Vessi, em Cravinhos-SP, e os gols do clube paulista foram marcados por Gabriel e Cauã.

Com o resultado, os Garotos de Aço já não conseguem mais alcançar a pontuação necessária para a classificação, se despedindo de forma precoce do campeonato com uma rodada de antecedência.

O jogo

O Voltaço começou melhor a partida, pressionando no início do jogo e chegando ao ataque em várias ocasiões. Porém, aos 13 minutos da primeira etapa, o zagueiro Taylor foi expulso após dar cotovelada em Matheus Oliveira, deixando a equipe do sul do estado com um a menos.

O Volta Redonda até tentou voltar a pressionar, porém, aos 44 do primeiro tempo, levou o primeiro gol após grande jogada de linha de fundo de Matheus Teixeira, que cruzou para o meio campista Gabriel fazer o primeiro gol

No segundo tempo, o jogo continuou muito equilibrado e o clima esquentou entre as duas equipes. Aos 13 minutos, o atacante Mian, do Comercial, recebeu o segundo amarelo após fazer uma falta tática, parando um contra-ataque perigoso do Voltaço.

O time do interior de São Paulo ainda viu seu segundo jogador ser expulso na partida. Nos acréscimo, o jogador Lima tomou o seu segundo amarelo na partida e foi para o vestiário mais cedo.

Porém, no último lance da partida, o goleiro Tiago ligou diretamente a bola para o ataque, Ezequias chutou e o goleiro Gustavo espalmou a bola na frente de Cauã, que marcou o segundo gol e consolidou a classificação para a equipe paulista.

O Volta Redonda enfrenta na próxima segunda-feira (9) o Inter de Limeira, em Cravinhos-SP. O clube ocupa a lanterna da competição, sem chances de passar para a próxima fase.